Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kaymakam Gönül Uçar, İlçe Zabıta Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kaymakam Gönül Uçar, İlçe Zabıta Amirliğini ziyaret etti.

        Uçar, ziyarette, zabıta memuru Cemil Kesici'den çalışmaları, zabıta biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı.

        Uçar, özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerini tebrik edip, başarılar diledi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası...
        WhatsApp mesajıyla hukuk bürosundan olduklarını söyleyip dosya iptal parası...
        Niksar'da bir ev yandı
        Niksar'da bir ev yandı
        Erbaa'da kendini ateşe veren seyyar satıcının yakınlarından Belediye Başkan...
        Erbaa'da kendini ateşe veren seyyar satıcının yakınlarından Belediye Başkan...
        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
        Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
        Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren seyyar satıcı yaralandı
        Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren seyyar satıcı yaralandı
        Tokat'ta Erbaa Belediyesinden kendini ateşe veren seyyar satıcıya ilişkin a...
        Tokat'ta Erbaa Belediyesinden kendini ateşe veren seyyar satıcıya ilişkin a...