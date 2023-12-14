Başçiftlik'te Kaymakam Uçar'dan Zabıta Amirliğine ziyaret

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kaymakam Gönül Uçar, İlçe Zabıta Amirliğini ziyaret etti.

Uçar, ziyarette, zabıta memuru Cemil Kesici'den çalışmaları, zabıta biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi aldı.

Uçar, özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerini tebrik edip, başarılar diledi.

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