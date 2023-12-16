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        Almus'a doğal gazın boru hattıyla götürülme çalışmaları şubat ayına kadar bitecek

        Tokat'ın Almus ilçesine doğal gazın boru sistemiyle götürülmesi çalışmalarının gelecek yılın şubat ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:57
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        Almus'a doğal gazın boru hattıyla götürülme çalışmaları şubat ayına kadar bitecek
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        Tokat'ın Almus ilçesine doğal gazın boru sistemiyle götürülmesi çalışmalarının gelecek yılın şubat ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana ilçeye taşımalı olarak götürülen doğal gazın boru hattıyla verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Şehir içi şebekenin bir bölümünü bitirerek ilçeye 2019'da ilk gazı verdiklerini hatırlatan Özer, "2020'de de ilçenin tamamında doğal gaz kullanımını sağladık. Bölge Müdürümüz ile yaptığımız planlamalara göre, taşımalı sistem ile başlattığımız doğal gazın 4 yıl içinde borulu sisteme geçişinin sağlanacağını düşünüyorduk." dedi.

        Aradan geçen 4 yılın ardından Tokat merkezden Almus'a doğal gaz boru hattının yapımına başlandığını dile getiren Özer, "Tokat merkezden alınacak doğal gaz için 35 kilometrelik boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Şu anda boru hattının yüzde 70 i tamamlandı. Doğal gazın ilçeye boruyla getirilmesi sistemine geçişin gelecek yıl ocak veya şubat aylarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

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