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        Tokat'ta bir esnaf İsrail'e tepki amacıyla kepenk kapattı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Gazze'ye destek olmak amacıyla kepenk kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:20
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        Tokat'ta bir esnaf İsrail'e tepki amacıyla kepenk kapattı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Gazze'ye destek olmak amacıyla kepenk kapattı.

        Köz, yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 aydan bu yana Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı yapmadan katliam yaptığını söyledi.

        Katliama tepki amacıyla Kudüs'te esnafın kepenk kapattığını anlatan Köz, "Ben de kepenk kapatıyorum. 2 gün süreyle dükkanım kapalı kalacak. Filistin'deki, Gazze'deki insanlık dramının, zulümlerin ve akan kanın durması için dükkanımı kapatıyorum. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Keşke elimizden gelse de daha başka şeyler yapabilsek." dedi.

        Köz, dükkanının camına, "Gazze için 2 gün kepenk kapattık" yazısı astı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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