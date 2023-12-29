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        Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde, şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:25
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        Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde, şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Merkez Halilbey Camisi'nde sabah namazı buluşması programı düzenlendi.

        Programda, sabah namazının kılınmasının ardından şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in duası yapıldı.

        İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük, katılımcılara teşekkür etti.

        Namazın ardından katılımcılara, Pazar Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

        Programa İlçe Müftüsü Ömer Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner, Tokat Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, İlçe Gençlik Koordinatörü vaiz Osman Yılmaz ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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