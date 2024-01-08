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        Yeşilyurt'ta doğal gaz çalışmaları başladı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde doğal gaz için alt yapı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:04
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        Yeşilyurt'ta doğal gaz çalışmaları başladı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde doğal gaz için alt yapı çalışmaları başladı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede doğal gaz çalışmalarına başladığını söyledi.

        Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "2019 yerel seçimlerimizde kıymetli ilçe sakinlerimize vermiş olduğumuz sözlerinden biriside ilçemize doğal gaz bağlantısının gelmesi idi. Nasip bugüne imiş ve an itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiye, Tokat milletvekilimiz Yücel Bulut beye, AK Parti milletvekillerimiz Mustafa Arslan beye, Yusuf Beyazıt beye, Cüneyt Aldemir beye, Cumhur ittifakı içerisinde yer alan çok kıymetli İl başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah nasip ederse 2024 yılı içerisinde ilçemize doğal gazın verilmesi müjdesini veriyoruz. Rabbim utandırmasın. Hayırlı olsun." dedi.

        Konuşma sonrasında kurbanlar kesilerek dualar eşliğinde iş makinaları çalışmalarına başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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