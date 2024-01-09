Tokat'ta kafe sahibinin tilkiye poğaça ikramı kamerada Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kafe sahibi, her sabah tilkiye poğaça ikramında bulunuyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kafe sahibi, her sabah tilkiye poğaça ikramında bulunuyor.

15 Temmuz şehitler Meydanı'nda kafe işleten Nazif Karakoç, bir tilkinin sabah saatlerinde iş yerinin yakınlarına kadar geldiğini fark etti.

Karakoç'un poğaça ikram ettiği tilki, yemeğini yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Ertesi gün tilkinin tekrar geldiğini gören Karakoç, hayvanı her gün beslemeye başladı.

Nazif Karakoç, tilkinin geldiği ve poğaça yediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karakoç, AA muhabirine, tilkinin bir haftadır her gün aynı saatte geldiğini, poğaçaları yedikten sonra da uzaklaştığını söyledi.