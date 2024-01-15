Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal'da 4. pazar yeri hizmet vermeye başladı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 4. pazar yeri hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal'da 4. pazar yeri hizmet vermeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 4. pazar yeri hizmet vermeye başladı.

        Turhal Belediyesi, çarşamba, cuma ve cumartesi pazarlarının ardından yeni semt pazarını Yenişehir bölgesinde hizmete açtı.

        Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, pazartesi günleri Yenişehir ve Kayacık mahallelerine hizmet edecek pazar yerini ziyaret etti.

        Bekler, "Şehrimiz gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Kayacık ve Yenişehir bölgelerimize hizmet edecek şehrimizin 4. pazar yeri alanını vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kullanımına sunduk. Bu bölgemizdeki nüfusun artmasıyla pazar yeri ihtiyacı artmıştı ve bulunduğumuz bölgeye diğer pazar yerleri de uzak konumlarda bulunuyordu. Biz de bu sorunu çözmek adına Kayacık ve Yenişehir bölgelerimizin arasında bulunan TOKİ konutlarına yakın bir yerde 4 bin 500 metrekarelik alanı düzenleyerek pazar yeri haline getirdik. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.

        Pazar yerinde esnafla sohbet eden Bekler, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Esnaflar da Bekler'e yeni pazar yeri için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor
        Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Tokat'ta "Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta "Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta Gençler Satranç İl Şampiyonası başladı
        Tokat'ta Gençler Satranç İl Şampiyonası başladı
        Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor
        Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor