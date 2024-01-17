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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:59
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik kar yağışı etkili oldu.

        İlçenin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri ile Belediye ekipleri, iş makinesiyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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