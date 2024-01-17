Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri ile Belediye ekipleri, iş makinesiyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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