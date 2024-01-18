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        Tokat'ta tarihi konak, TSO'nun yanı sıra turizme de hizmet ediyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) hibe edilen ve restorasyonunun ardından oda binası olarak kullanılan 200 yıllık tarihi konak, ilçe turizmine de hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:12
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        Tokat'ta tarihi konak, TSO'nun yanı sıra turizme de hizmet ediyor
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        Tokat'ın Zile ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) hibe edilen ve restorasyonunun ardından oda binası olarak kullanılan 200 yıllık tarihi konak, ilçe turizmine de hizmet sunuyor.

        Yaklaşık 15 yıl önce tarihi konak Naci Giray ailesi tarafından aslına uygun restore edilmek üzere Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hibe edildi.

        Yürütülen üç yıllık restorasyon çalışmasının ardından konak, Zile TSO binası olarak hizmet vermeye başladı.

        Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice, AA muhabirine, konağın odalarına bağışlanmasının ardından restore ettirildiğini, ardından burada hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

        Yaklaşık 6 yıldır tarihi konağı hizmet binası olarak kullandıklarını belirten Bice, "Konağın 2 asırlık bir tarihi var. TOBB'dan destek aldık. Kendi öz kaynaklarımız ve aldığımız diğer desteklerle restore ettirdik. Daha önce de düşünmüştük bir konağı restore ettirmeyi gücümünüz yetmediği için yaptıramadık." dedi.

        Tarihi binanın kendilerine hibe edildiğinde yaklaşık yüzde 70'inin metruk halde olduğunu ifade eden Bice, Zile'ye tarihi bir değer kazandırdıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

        Bice, "Ekim 2023'te ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından resmi açılışı gerçekleştirildi. Zile'mize bir değer kazandırdık. TOBB'a bağlı 365 odadan 5'i konakta hizmet veriyor. Biz de bunlardan biriyiz. Zile'mizin 5 bin yıllık bir tarihi var. Yerli ve yabancı turistler ilçemizi gezmeye geldiklerinde odamızın olduğu konağı da geziyorlar." diye konuştu.

        Bice, tarihi konağın ilçe turizmine de hizmet etmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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