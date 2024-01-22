Tokat'ta takla atan otomobilden yara almadan çıktılar
Tokat'ın Turhal ilçesinde takla atan araçtan iki kişi burnu kanamadan çıktı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde takla atan araçtan iki kişi burnu kanamadan çıktı.
Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağı mevkiinde Adem Kebeli (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, iddiaya göre bir başka otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla tekerlerinin üstüne el yordamı ile geri döndürülen otomobil, çekici ile trafikten kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.