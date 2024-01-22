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        Almus'ta heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları temizlendi

        Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:56
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        Almus'ta heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları temizlendi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.

        Almus-Tokat kara yolunun 3 kilometresinde yağışlardan sonra oluşan heyelan nedeni ile yol içerisine düşen kaya parçaları Almus Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında temizlendi. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşların mağdur olmaması adına ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Şuan ilçemize bağlı tüm köylerimiz ile ulaşımımız açıktır, yollarımızın sürekli açık kalması için tüm tedbirleri aldık." Dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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