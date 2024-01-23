Niksar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

M.A'nın idaresindeki 60 NF820 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan L.T'ye çarptı.

Yaralanan yaya çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.