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        Niksar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:41
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        Niksar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        M.A'nın idaresindeki 60 NF820 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan L.T'ye çarptı.

        Yaralanan yaya çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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