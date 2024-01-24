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        Başçiftlik'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor

        Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:26
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        Başçiftlik'te çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor
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        Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

        Etkili olan kar yağışı sonrası geceleri sıcaklığın eksi 15 dereye kadar düştüğü ilçede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Belediye ekipleri oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturması için vatandaşları anons ile uyardı. Belediye ekipleri mahallelerde ve işyerlerinin bulunduğu bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının temizliğini yaptı.

        Başçiftlik Belediyesi Zabıta Memuru Cemil Kesici, buz sarkıtlarının oluşmasının doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, "Ev ve işyerleri üzerindeki sarkıtlar tehlike arz ediyor. Kış aylarında cadde ve sokaklarda denetimler yapıp uzun sopalarla buz sarkıtlarının temizliğini yapıyoruz. Ulaşamadığımız yerlere itfaiye ile çıkıp müdahale ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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