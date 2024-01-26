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        Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:47
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        Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde H.A. yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada sürücüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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