Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde H.A. yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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