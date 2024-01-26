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        Tokat'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:35
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        Tokat'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D.Y'nin (64) idaresindeki 34 AV 0224 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Şükrü Yakışık (71) ile Hüsamettin N'ye (66) çarptı.

        Kazada yaralanan Yakışık ile Hüsamettin N. ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan Şükrü Yakışık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü D.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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