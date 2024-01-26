Tokat'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D.Y'nin (64) idaresindeki 34 AV 0224 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Şükrü Yakışık (71) ile Hüsamettin N'ye (66) çarptı.

Kazada yaralanan Yakışık ile Hüsamettin N. ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Şükrü Yakışık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü D.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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