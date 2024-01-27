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        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:24
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        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

        Başçiftlik ilçesinde başlayan yağış sonrasında kent merkezi beyaza büründü.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamaları önlemek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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