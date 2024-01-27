Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Başçiftlik ilçesinde başlayan yağış sonrasında kent merkezi beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamaları önlemek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

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