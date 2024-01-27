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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta anıldı

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:38
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta anıldı
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta kabri başında anıldı.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan Ateş için şehadetinin 8'inci yılında Pazar ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Miraç Demir ve Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz katıldı.

        Şehit için Merkez Halilbey Camisi'nde de mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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