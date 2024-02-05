Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'den Miraç Kandili mesajı

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, hemşehrilerinin Miraç Kandilini tebrik etti.

Bekler, mesajında Miraç Kandiline bir kez daha erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve semaya yükselişinin anısına kutladığımız bu mübarek gece, umut ve aydınlanma gecesidir. Bu gece, maddi âlemden manevi aleme bir yolculuktur. Miraç, Allah'ın (C.C.) sınırsız kudretinin ve yüceliğinin bir göstergesidir. Bu mübarek gecenin feyziyle birlik ve beraberliğimizin artmasını, barış ve huzurun hâkim olmasını diliyorum. Dualarımızın kabul olması, dilek ve temennilerimizin gerçekleşmesi niyazıyla Miraç Kandili'mizi en içten dileklerimle kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Turhallı hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni kutlar, sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim." Dedi.