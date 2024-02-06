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        Tokat'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

        Tokat'ta, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazında dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:45
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        Tokat'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
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        Tokat'ta, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazında dua edildi.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te ilk depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de Tokat AFAD İl Müdürlüğünde yapılan toplantıyla anma etkinlikleri başladı.

        Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili slayt sunumu yapıldı.

        Toplantının ardından katılımcılar Karşıyaka Gazi Osman Paşa Merkez Camisi'nde sabah namazı öncesinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Namaz sonrası cami bahçesinde cemaate sıcak çorba ikram edildi.

        Etkinliklere, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, başta AFAD ve UMKE olmak üzere arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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