Kaymakam Çeçen, heyelan oluşan Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarını inceledi

Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Çeçen, çalışmalar sırasında aksaklığa meydan verilmemesi, yolun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması konusunda talimat verdi.

Kaymakam Çeçen, Günebakan köy yolunu da etkileyen heyelan sonrası bölgede devam eden alternatif yol çalışmalarını inceledi.

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