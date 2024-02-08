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        Kaymakam Çeçen, heyelan oluşan Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarını inceledi

        Tokat'ta Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, heyelan meydana gelen Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:54
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        Kaymakam Çeçen, heyelan oluşan Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarını inceledi
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        Tokat'ta Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, heyelan meydana gelen Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarında incelemede bulundu.

        Kaymakam Çeçen, Günebakan köy yolunu da etkileyen heyelan sonrası bölgede devam eden alternatif yol çalışmalarını inceledi.

        Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Çeçen, çalışmalar sırasında aksaklığa meydan verilmemesi, yolun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması konusunda talimat verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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