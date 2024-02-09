Erbaa'da bahçe yangınında hasar oluştu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bahçe yangınında sulama boruları zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan bahçe yangınında sulama boruları zarar gördü.
Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde Fatma Yağcı'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, evin bitişiğinde bulunan sulama borularına sıçradı.
Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında sulama borularının bir kısmı zarar gördü.
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