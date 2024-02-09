Yeşilyurt Kaymakamlığı "asrın felaketi"nde ölenler için Kur'an okuttu

Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı.

Yeşilyurt Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile din görevlileri ve hafızlık kursu öğrencileri tarafından okunan Kur'an'ın ardından depremde vefat edenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrasında ise Kaymakamlık tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.