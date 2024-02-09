Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt Kaymakamlığı "asrın felaketi"nde ölenler için Kur'an okuttu

        Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt Kaymakamlığı "asrın felaketi"nde ölenler için Kur'an okuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için Kur'an okunup helva dağıtıldı.

        Yeşilyurt Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ile din görevlileri ve hafızlık kursu öğrencileri tarafından okunan Kur'an'ın ardından depremde vefat edenler için dua edildi.

        Cuma namazı sonrasında ise Kaymakamlık tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        TOGÜ öğrencileri afet proje yarışmasında teşvik ödülü aldı
        TOGÜ öğrencileri afet proje yarışmasında teşvik ödülü aldı
        Erbaa'da bahçe yangınında hasar oluştu
        Erbaa'da bahçe yangınında hasar oluştu
        Niksar'da heyelan oluşan Günebakan köyünde risk haritası çıkarılıyor
        Niksar'da heyelan oluşan Günebakan köyünde risk haritası çıkarılıyor
        Tokat'ta kırsal alanda gezen karacalar görüntülendi
        Tokat'ta kırsal alanda gezen karacalar görüntülendi
        Tokat Valisi'nden heyelan yaşanan köy açıklaması: Alternatif konut alanları...
        Tokat Valisi'nden heyelan yaşanan köy açıklaması: Alternatif konut alanları...
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...