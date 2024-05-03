Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçe yakınlarında doğada gezen 2 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karacalar, cep telefonuyla görüntülenen yöne bir süre baktıktan sonra uzaklaştı.
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