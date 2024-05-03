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        Tokat'ta depremzede yatalak yaşlı kadın ve ailesi öğretmenevine yerleştirildi

        Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan depremzede yatalak yaşlı kadın ve ailesi, öğretmenevinde konuk edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:17
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        Tokat'ta depremzede yatalak yaşlı kadın ve ailesi öğretmenevine yerleştirildi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan depremzede yatalak yaşlı kadın ve ailesi, öğretmenevinde konuk edilecek.

        İlçede yaşayan ve Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen depremlerden etkilenen Mesut Aydan, Kaymakamlığa başvurarak yatalak kayınvalidesi 91 yaşındaki Hatun Dirican ve ailesi için yardım talebinde bulundu.

        İlçe Özel İdare Vekili İbrahim Şenel tarafından sağlık ekiplerinin yardımıyla yaşlı kadın, Artova Öğretmenevine yerleştirildi.

        Yaşlı kadının kızı Kadiriye Aydan, "Bize ve yatalak anneme sahip çıka devletimize çok teşekkür ediyorum. Bizi bir süre burada misafir edecekler. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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