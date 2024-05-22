Tokat'ta 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta kent merkezinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Tokat’ta kent merkezinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Örtmeliönü Mahallesi Şehit Zihni Ateş Sokak'ta Ayşe Güngör'e ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
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