Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, tekstil fabrikasını ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir tekstil fabrikasına ziyarette bulundu.

Yazıcıoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 600 kişinin istihdam edildiği ve yurt dışına tekstil ürünleri ihraç eden tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Yatırım, istihdam ve üretim anlayışından yola çıkarak, yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı aralayacak bir anlayışla belediyecilik faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı aralayacak, sanayicilerimize, üreticilerimize destek olmak, üretken belediyecilik anlayışımızın esasıdır. İşletmemizi ziyaret ederek üretimi ve istihdamı artırma noktasında yapacağımız faaliyetleri istişare ettik. Bizleri misafir eden değerli işletme sahibi Ferhat Kılışcı ve firma çalışanlarına teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. Şehrimizde istihdama ve üretime katkı sağlayan işletmelerimizle görüşecek, iş ile aşı birleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.