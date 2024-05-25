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        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 00:53 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:53
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        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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