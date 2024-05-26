Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi

Cep telefonu görüntülerinde, trafik akışının olduğu yoldan yavrularını kurtarmaya çalışan ve korktuğu anlaşılan anne ayının sıçrayarak üst yola çıktığı, diğer yavrunun da üst yolda olduğu görüldü.

Reşadiye-Niksar kara yolu Fatlı Köprüsü yakınlarında bir sürücü, yolun kenarında koşturan anne ve yavru ayıyı kayda almaya başladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.

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