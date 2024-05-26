Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.

        Reşadiye-Niksar kara yolu Fatlı Köprüsü yakınlarında bir sürücü, yolun kenarında koşturan anne ve yavru ayıyı kayda almaya başladı.

        Cep telefonu görüntülerinde, trafik akışının olduğu yoldan yavrularını kurtarmaya çalışan ve korktuğu anlaşılan anne ayının sıçrayarak üst yola çıktığı, diğer yavrunun da üst yolda olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, tekstil fabrikasını ziyaret etti
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, tekstil fabrikasını ziyaret etti
        Turhal Belediye Başkanı Ural, esnafla kahvaltıda bir araya geldi
        Turhal Belediye Başkanı Ural, esnafla kahvaltıda bir araya geldi
        Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray depreminin ardından yaptıkları çalışmaları a...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray depreminin ardından yaptıkları çalışmaları a...