Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada 452 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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