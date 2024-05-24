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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:00
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda yapılan aramada 452 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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