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        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Tokat'ta toplantı ve açılışa katıldı

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta toplantı ve açılışa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:55
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        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Tokat'ta toplantı ve açılışa katıldı
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta toplantı ve açılışa katıldı.

        TBB tarafından Tokat'taki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "Şuna hizmet edeceğim, buna etmem." gibi anlayışlarının asla bulunmadığını, bunu yapan kim varsa takipçisi olacaklarını söyledi.

        Bunu yapanın partisinin üyesi de yol arkadaşı da olamayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partililer olabilir. Bunu yaptığında işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir ama biz böyle bir ahlaki terbiye taşıyamayız." dedi.

        Toplantının ardından kentte esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı da ziyaret etti.

        İmamoğlu, daha sonra Zile ilçesinde Belediye Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş Veli Rekreasyon Alanı'nın açılışı törenine katıldı.

        İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta milletin kendilerine yetki verdiğini ve çalışmalarını istediğini belirtti.

        Milletin, "Ben sizin 5 yıllık emeğinizi gördüm, beğendim. Şimdi eğer bu yolda iyi çalışırsanız, sizi bu ülkeyi milletinizle beraber yönetmek için iktidar yapacağım" dediğini ifade eden İmamoğlu, "Dolayısıyla herkes kendi mesleğini iyi yapacak. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'ne layık olacak, milletine layık olacak. Cumhuriyete, demokrasiye layık olacak. İşte o zaman hep birlikte bu cennet vatanın güzel insanları olacağız." diye konuştu.

        Zile'de yapılan sosyal tesisin güzel bir tesis olduğunu anlatan İmamoğlu, "Eminim ki içi ve çevresindeki aktiviteleriyle, çok güzel etkinlikleriyle Şükrü başkanımız burayı sizlerle birlikte cıvıl cıvıl yapacak. İsmi de çok güzel. Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyor. Bu toprakların vicdanı olan, adaletini, ruhunu hissettiren Hacı Bektaş Veli'nin ismini duyunca benim için ürperiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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