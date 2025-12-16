Almus'ta SYDV Mütevelli Heyetinin muhtar üye seçimi yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine muhtar üye seçimi ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Emre Çömen başkanlığında ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Almus SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimi ile Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yıl sonu değerlendirme toplantısı Almus Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışmaları hakkında köy ve mahalle muhtarlarına yapılan işleri anlatan Çömen "2025 yılı içinde yapılan hizmetleri değerlendirdik, köylerimizin ihtiyaçlarını ve önümüzdeki dönem hedeflerini istişare ettik. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür eder, birlik ve dayanışma içinde hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ederim." dedi.