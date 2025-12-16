Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Başçiftlik-Niksar kara yolunda da Karayolları ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

İlçe merkezinde kar yağışı sonrası belediye ekipleri, iş makineleri ile yollarda temizlik çalışması yaptı.

İlçe merkezinde yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye, yaylalar, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı.

