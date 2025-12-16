Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        İlçe merkezinde yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye, yaylalar, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı.

        İlçe merkezinde kar yağışı sonrası belediye ekipleri, iş makineleri ile yollarda temizlik çalışması yaptı.

        Başçiftlik-Niksar kara yolunda da Karayolları ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti
        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanlığı makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Tokat Belediye Başkanlığı makam odasında dinleme cihazı bulundu
        Almus Kaymakamı Çömen, Göltepe köyünü ziyaret etti
        Almus Kaymakamı Çömen, Göltepe köyünü ziyaret etti
        Tokat-Almus kara yolunda iyileştirme çalışmaları başladı
        Tokat-Almus kara yolunda iyileştirme çalışmaları başladı