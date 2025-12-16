Yeşilyurt Kaymakamı Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti
Altın, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe S.Y.D.V Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Hastanesini ziyaret etti.
Kaymakam Altın, kurum faaliyetleri, devam eden projeler ve karşılaşılan hususlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışının önemini vurguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.