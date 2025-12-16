Yeşilyurt Kaymakamı Altın, kamu kurumlarını ziyaret etti

Kaymakam Altın, kurum faaliyetleri, devam eden projeler ve karşılaşılan hususlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altın, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe S.Y.D.V Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Hastanesini ziyaret etti.

