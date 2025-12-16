Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçe merkezinde devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
Tokat genelindeki yüksek kesimlere kar yağışı aralıklarla sürüyor.
