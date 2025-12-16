Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:17
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        İlçe merkezinde devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

        Tokat genelindeki yüksek kesimlere kar yağışı aralıklarla sürüyor.

