        Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:23
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

        İlçe merkezi de beyaz örtüyle kaplanırken ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

