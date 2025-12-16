Almus'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağış etkili oldu.
Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağış etkili oldu.
İlçede yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Almus Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Kaymakamı Emre Çömen, ilçeye bağlı olan tüm köylerin yollarının ulaşıma açık olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev başında, köy ve ilçe yollarımızda ulaşımın aksamaması adına gece gündüz demeden kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, sürücülerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.