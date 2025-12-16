Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:41
        Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 1 obje, 1 heykel ve 1 çanak kap ele geçirdi.

        Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

