Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 1 obje, 1 heykel ve 1 çanak kap ele geçirdi.
Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı.
