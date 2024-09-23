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        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:11
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        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Tuncay A. yönetimindeki 60 HZ 386 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkut S. ve Büşra Şirin D. yaralandı.

        Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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