Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tuncay A. yönetimindeki 60 HZ 386 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkut S. ve Büşra Şirin D. yaralandı.
Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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