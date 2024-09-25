Tokat'ta kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden S.G'ye (36) kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan M.K. bıçakla saldırdı. Kaçmaya çalışırken düşen S.G, sırtından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan M.K'nin S.G'ye saldırdığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından gelen saldırganın bıçakla saldırması, ardından kadının koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor.
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