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        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:00
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        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Bölge insanının geçim kaynaklarının başında yer alan beyaz patates, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2016'da tescillenerek "Başçiftlik beyazı" ismini aldı.

        İlçe genelinde yaklaşık 500 dönüm alanda mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan patates, eylül ayının sonlarında hasat ediliyor.

        İlçede bu yıl dönüm başına verimin 1,5 ton civarında olması bekleniyor.

        İlçede patates üretimi yapan Nesimi Demir, AA muhabirine, 80 yaşında olduğunu belirterek, "60 yıldır çiftçiyim ve bu işle uğraşıyorum. Başçiftlik beyazı ekerim ve başka bir ürün de ekmem." dedi.

        Çiftçi Burhanettin Kesici ise bölgede yüksek rakımlı olması sebebiyle başka ürün yetişmediğini dile getirerek, "Bu patates türü, yüksek rakımda yetişmesi sebebiyle bölgede tercih edilmektedir. Çevre illere ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne satışını yapmaktayız. Bu patatesin nişasta oranı yüksektir, lezzetli bir patates türüdür." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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