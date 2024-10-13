Tokat'ta tarlaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Ç. ve Asel Ç. yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçak köyünden Erbaa istikametine gitmekte olan Murat Ç. idaresindeki 34 HA 0416 plakalı minibüs, yoldan çıkarak üzüm tarlasına devrildi.

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