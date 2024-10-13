Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tarlaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tarlaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Koçak köyünden Erbaa istikametine gitmekte olan Murat Ç. idaresindeki 34 HA 0416 plakalı minibüs, yoldan çıkarak üzüm tarlasına devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Ç. ve Asel Ç. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi
        Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta evin müştemilatının tavanı çöktü: 1 ölü 
        Tokat'ta evin müştemilatının tavanı çöktü: 1 ölü 
        TOGÜ'de "Domates" konulu söyleşi düzenlendi
        TOGÜ'de "Domates" konulu söyleşi düzenlendi
        Tokat'ta birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbettiği öne sürülen kiş...
        Tokat'ta birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbettiği öne sürülen kiş...
        Tokat'ta kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
        Tokat'ta kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
        Tokat yaylalarında mantar bolluğu yaşanıyor
        Tokat yaylalarında mantar bolluğu yaşanıyor
        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı
        Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı yapıldı