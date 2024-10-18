Tokat'ta yapılan kışlıklar İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi

–Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde her yıl hasat mevsiminin ardından vatandaşlar tarafından hazırlanan kışlıklar, İstanbul'daki gurbetçi yakınlarına gönderiliyor.

İstanbul Başçiftlikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Başçiftlik'teki vatandaşlar tarafından İstanbul'daki yakınlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu çuval ve koliler, kamyon ve tırlara yüklendi.

Kışlık gıdalar yüklenen kamyon ve tırlar, İstanbul'a gitmek üzere uğurlandı.

Dernek Başkanı İbrahim Beyazıt, AA muhabirine, her yıl vatandaşlardan yakınlarına gönderilmek üzere hazırlanan çuval ve kolileri alarak İstanbul'da sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.