Tokat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Tokat'ın Almus, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Almus İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Çelenk bırakılmasının ardından Kaymakam Emre Çömen muhtarları makamında kabul etti.

Muhtarların kamu hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesinde önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Çömen, "Kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu canlı tutan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." dedi.

- Başçiftlik Başçiftlik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Kaymakam Serhat Satış, devletin, vatandaşa dokunan en sıcak elin ve en yakın idari birimin muhtarlar olduğunu söyledi. - Niksar Niksar ilçesinde Muhtarlar Günü Hükümet Konağı önünde düzenlenen programla kutlandı. Saydı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçenin en genç muhtarı Burak Seçkin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.