GÜNCELLEME - Tokat'ın 4 ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.





Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde bugün okulları tatil ettik. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.







