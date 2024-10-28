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        Tokat'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

        Tokat'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:32
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        Tokat'ta meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Tokat'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Can Bağı Grubu kurucu üyesi Hacer Bilgin, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu'na teşekkür etti.

        Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu Başkanı Hacer Doğan da "Kültürümüzü örfümüzü sağlığımızı birlik ve beraberliğimizi destekleyen etkinlikler düzenleyerek şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünde burada siz değerli konuklarımız ile birlikte her yıl ekim ayında düzenlenen ve meme kanserine dikkat çekmeyi amaçlayan küresel bir etkinliğe Tokat’tan bir ses verelim dedik. Can Bağı Grubu'ndaki mücadele neferi dostlarımızla farkındalığa hep birlikte bir iz bırakalım istedik." diye konuştu.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğreti Üyesi Doç. Dr. Medine Koç, meme kanseri hakkında sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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