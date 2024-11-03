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        AK Parti Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Almus 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:51 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:54
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        AK Parti Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Almus 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        İlçe Spor Salonu'nda yapılan kongreye AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Başkanı Ali Özer ve partililer katıldı.

        Kongrede tek aday Yüksel Mirzaoğlu, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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