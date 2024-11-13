Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı

İlçe Müdürü Emre Kapar, ilçede buğday üretiminde çeşit denemeleri ile Pazar tarımın gelişmesine katkı sunarak üreticinin kazanması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen buğday çeşitlerinden Armağan ve Selçuklu ekmeklik buğday çeşitlerinin Kaledere köyünde ekimi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.