Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen buğday çeşitlerinden Armağan ve Selçuklu ekmeklik buğday çeşitlerinin Kaledere köyünde ekimi yapıldı.

        İlçe Müdürü Emre Kapar, ilçede buğday üretiminde çeşit denemeleri ile Pazar tarımın gelişmesine katkı sunarak üreticinin kazanması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

        Ekimle birlikte teknik personel tarafından arazi kontrolleri fenolojik gözlemler yapılacağını vurgulayan Kapar, ekmeklik buğday ekiminin hayırlı, bereketli olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çatıya konan bitkin haldeki akbaba sağlık kontrollerinin ardından...
        Tokat'ta çatıya konan bitkin haldeki akbaba sağlık kontrollerinin ardından...
        Çatıya konan akbabayı görüntülemek için yarıştılar
        Çatıya konan akbabayı görüntülemek için yarıştılar
        TOGÜ'de sonbahar turnuvaları başladı
        TOGÜ'de sonbahar turnuvaları başladı
        TOGÜ'de oda orkestrası konseri düzenlendi
        TOGÜ'de oda orkestrası konseri düzenlendi
        Tokat'ta kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
        Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti: 1 yaralı