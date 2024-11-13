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        Tokat'ta 12 derslikli okul için protokol imzalandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde hayırsever Mustafa Özbay tarafından yaptırılacak 12 derslikli okul ile ilgili protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:44
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        Tokat'ta 12 derslikli okul için protokol imzalandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde hayırsever Mustafa Özbay tarafından yaptırılacak 12 derslikli okul ile ilgili protokol imzalandı.

        Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Köklü, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve hayırsever Mustafa Özbay katıldı.

        Vali Köklü, ilçede Fatma ve İsmail Özbay adına oğulları Mustafa Özbay tarafından Anadolu imam hatip lisesi yaptırılacağını belirterek, "Açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Hayırseverimize teşekkür ederim. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

        Özbay ise kendisinin de Turhal İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gördüğünü dile getirerek, "Allah bize bugün böyle bir hizmeti nasip etti. İnşallah tamamlamayı da nasip eder. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yaptırılması planlanan Fatma ve İsmail Özbay Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ilgili protokol Vali Köklü, Kır ve Özbay tarafından imzalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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