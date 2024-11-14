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        Tokat'ta babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Tokat'ta, babasını silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:14
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        Tokat'ta babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta, babasını silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Babası B.K'yi bacaklarından tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan D.K'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Mehmetpaşa Mahallesi'nde 12 Kasım'da yaşanan olayda D.K, tartıştığı babası B.K'ye tabancayla ateş etmiş, bacaklarından yaralanan B.K. hastaneye kaldırılmıştı. D.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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