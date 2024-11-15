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        Tokat'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:07
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        Tokat'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 60 BA 133 plakalı otomobil, Yusuf Beyazıt Bulvarı'nda akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tıra çarpıp devrildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Niksar İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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